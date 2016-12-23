Путин об автономии курдов: Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Ирака

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил позицию России относительно того, что курды иракского Курдистана уже стали на путь независимости. По словам российского лидера, российская сторона не собирается вмешиваться во внутренние иракские процессы.

Путин отметил, что курды играют большую роль в борьбе с террором: курдские подразделения ведут себя мужественно и воюют эффективно. Говоря о вопросах, связанных с суверенитетом и независимостью тех или иных частей, Путин сообщил, что Россия будет действовать в рамках международного права и в конечном итоге законные права курдского народа будут обеспечены, но в каких формах и как это будет осуществлено это зависит от Ирака и самого курдского народа. Россия не собирается вмешиваться во внутренние иракские процессы, подчеркнул российский лидер.