Спиртовые настойки не будут изымать из аптек после массового отравления «Боярышником»

Москва, 23 декабря. Спиртосодержащие препараты не будут изыматься из региональных аптек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Вчера или позавчера выходили данные о том, что в Воронежской области аптеки стали страховаться и изымать препараты из обращения. Мы связались с регионами — никакого изъятия больше не будет. Препараты будут в аптечной сети», — заверила журналистов Скворцова.

По ее словам, в настоящее время рассматривается вопрос об отпуске данных препаратов по рецепту. Однако данный вопрос еще не решен, добавила министр.

Напомним, в результате отравления «Боярышником» в Иркутской области пострадали около 100 человек, 62 из них скончались.