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Посвященный Кубку конфедераций поезд начал курсировать в московском метро
Спорт

Посвященный Кубку конфедераций поезд начал курсировать в московском метро

Сегодня 14:14
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Посвященный Кубку конфедераций поезд начал курсировать в московском метро

Москва, 23 декабря. В пятницу в депо «Красная Пресня» в Москве состоялась официальная церемония запуска тематического поезда метро, посвященного Кубку конфедераций-2017, который состоится в России.

В церемонии приняли участие хавбек московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, гендиректор оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2018 Алексей Сорокин, посол мундиаля-2018 Яна Чурикова и руководитель столичного метрополитена Дмитрий Пегов.

«Фасад» каждого вагона ознакомит москвичей и гостей города с символикой Кубка. Отмечается, что курсировать состав будет по кольцевой линии, пишет газета «Известия».

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Северной столице и, конечно, Москве. В турнире будут участвовать чемпион мира 2014 года сборная Германии, страна-хозяйка — Россия, а также чемпионы всех континентов.

 

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Дана Балан
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