Путин: «Нормандский формат» работает вяло, но другого механизма для Донбасса нет

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая посвящена итогам года, рассказал об эффективности «нормандского формата» по урегулированию в Донбассе.

«Нормандский формат» не демонстрирует большой эффективности, остается сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет. Считаю, что надо продолжить работать в этом формате. Если утратим и этот механизм, то ситуация будет деградировать», — отметил Путин.

Напомним, глава российского государства проводит традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию. Впервые лидер РФ перенес встречу на один день из-за трагических событий, связанных с убийством российского посла в Анкаре Андрея Карлова.