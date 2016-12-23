Как выглядит последний освобожденный от боевиков район Восточного Алеппо

Алеппо, 23 декабря. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео из районов Аль-Ансари (Al Ansary) и Суккари (Sukkari), которые 4 года занимали боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других радикальных группировок.

На видео запечатлены разрушения, которые оставили после себя боевики. В первой части ролика показан район Аль-Ансари, где боевики, уходя, сожгли не только свои штабы и склады, но и жилые дома мирных жителей.

Во второй части видео показан район Суккари, где хозяйничали боевики из «Исламской партии Туркестана». Сообщается, что этих боевиков доставили в Сирию с территории Китая, причем помощь в переброске оказывала Турция. Этот район также полон разрушений – на видео еще догорает одно из зданий и автомашина.

Напомним, правительственные войска сообщили минувшей ночью, что Алеппо полностью зачищен от боевиков. Утром в Восточный Алеппо смогли войти не только войска, но и представители коммунальных служб, начато разминирование и расчистка завалов.