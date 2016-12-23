Путин призвал к прекращению огня в Сирии и началу мирных переговоров

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции подчеркнул необходимость прекращения огня в Сирии и начала переговорного процесса. В качестве площадки для них выбрана Астана.

Путин отметил, что необходимо прекратить огонь на всей территории Сирии, после чего сесть за стол переговоры и начать мирный процесс.

В качестве новой площадки Путин предложил столицу Казахстана Астану. С этим согласились и президент Сирии Башар Асад, а также власти Турции и Ирана.