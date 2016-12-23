Донбасс: Киев стягивает к Дебальцево танки для полномасштабного наступления

Луганск, 23 декабря. Украинские силовики намерены применить в районе Дебальцево танки Т-72Б, планируя проведение полномасштабного наступления, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Марочко заявил, что ВСУ стягивают в район Дебальцево запрещенную минскими соглашениями боевую технику.

«От достоверных источников из штаба АТО нам стало известно о планах преступного военного руководства Украины применить на Дебальцевском направлении модернизированные танки Т-72Б, которые поступили в третий танковый батальон 54-й бригады», — обратил внимание представитель военного ведомства республики.