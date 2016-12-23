Путин: Переход к дифференцированной шкале грозит уклонением от налогов

Москва, 23 декабря. Переход к дифференцированной шкале налогообложения приведет к уклонению граждан от налогов, заявил глава государства Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Президент России напомнил, что налоги для граждан РФ складываются из трех составляющих: НДФЛ (налог на доходы физических лиц), налог на транспортные средства, налог на имущество. Российский лидер заметил, что после ввода 13%-шкалы на сборы на доходы физлиц сборы увеличились в семь раз, эти средства распределяются в бюджете для решения социальных задач.

Переход к дифференцированной шкале грозит уклонением от налогов, отметил глава государства, когда журналисты спросили его насчет дифференциации налогообложения для граждан с различным уровнем дохода. Владимир Путин заметил, что уже произведено увеличение налога на дорогие недвижимость и транспортные средства.

Что касается неналоговых сборов, то тут нагрузка действительно растет. Кабмин России прежде всего заинтересован в обладании полной информацией по данному вопросу. К июню 2017 года правительство создаст реестр неналоговых платежей.

Путин напомнил, что власти заморозили рост тарифов, отметив, что главный способ сдерживать рост тарифов — это повышать инфляцию.