Подозреваемый в совершении теракта в Берлине ликвидирован в Милане

Москва, 23 декабря. Выходец из Туниса, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, застрелен в Милане.

Как пишет газета Bild, Анис Амри убит в Италии. Тем не менее, это противоречит ранее появившимся данным о том, что злоумышленник был замечен в датском городе Ольборг.

Как отметил телеканал Sky News, отпечатки убитого в Италии, совпадают совпадают с теми, которые принадлежат террористу.

Отмечается, что правоохранительные органы Италии ликвидировали боевика возле одного из вокзалов Милана после того, как он был остановлен для проверки документов.

Напомним, в результате теракта в Берлине погибли 12 человек.