Ученые назвали самую нервную работу в мире

Богота, 23 декабря. Ученые Колумбийского университета провели исследования с целью выявить самую нервную профессию в мире. Оказалось, что самая нервная работа у менеджеров среднего звена.

В исследовании приняли участие 22 тысячи респондентов. Добровольцев разделили на три группы: топ-менеджеры и владельцы собственного бизнеса, руководители среднего звена и обычные работники.

Оказалось, что 18% менеджеров среднего звена имеют все признаки депрессии. В группе обычных работников этот показатель составил 12%. А вот топ-менеджеры и руководители собственного бизнеса оказались наиболее стрессоустойчивы. В этой группе лишь 11% имеют симптомы депрессии.