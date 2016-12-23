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Допинг в Сочи и негодяй Родченков: что делать, чтобы у РФ не отобрали ЧМ-2018
Спорт

Допинг в Сочи и негодяй Родченков: что делать, чтобы у РФ не отобрали ЧМ-2018

Сегодня 14:38
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Допинг в Сочи и негодяй Родченков: что делать, чтобы у РФ не отобрали ЧМ-2018

Во время итоговой пресс-конференции Владимира Путина среди прочего был затронут и вопрос допинга, благо и свежий повод нашелся очень быстро. Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Чем закончится эта новая история? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Как сказал Путин, совершенно исключено, чтобы в России существовала государственная система поддержки допинга, но проблемы, как и у любой другой страны, есть. Президент посоветовал компетентным органам сотрудничать и с WADA, и с МОК, решая таким образом все проблемы. Со своей же стороны Россия готова довести расследование применения допинга до конца. Но он почти уверен, что бывший глава РУСАДА и «негодяй» Родченков, заваривший всю эту кашу, наверняка заставлял наших спортсменов принимать допинг, который привозил из Канады. А когда его прижали, тут же перебрался в Штаты. 

Пока что тот же МОК не слишком спешит проверять эту версию. Открытые дела против атлетов, подозреваемых в манипуляциях со своими допинг-пробами, явились логическим следствием доклада Ричарда Макларена. Канадский правовед установил, что на пробах якобы есть следы вскрытия. В организации уже пообещали, что повторно проверят анализы всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх-2012 в Сочи и играх в Лондоне-2012, а также в зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

«Российские спортсмены уже ничему не удивляются, поскольку были свидетелями неоднократных нападок на наш спорт в целом. Одна история с легкой атлетикой чего стоит: были наказаны спортсмены, не имеющие вообще никакого отношения к употреблению допинга. Но были при этом наказаны — как и виновники. Для вынесения же дисциплинарных решений в отношении российских спортсменов нужны веские основания, которых у МОК нет. Доклад комиссии Макларена основан на домыслах и не приводит ни одного факта. Примерно того же мнения придерживается и руководство международной федерации биатлона: на основании одних предположений они не смогли вынести решений о дисквалификации отдельных биатлонистов или даже всей сборной», — комментирует двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

По его словам, на Россию сейчас оказывается громадный прессинг по всем направлениям, и его просто надо выдержать. 

«Такого беспрецедентного давления в истории мирового спорта никогда не было. Нам приходится в этом смысле быть первопроходцами. Но таковы политические тренды: сейчас все пытаются Россию принизить, всякими грязными играми пошатнуть ее авторитет на международной арене. Российский спорт держит очень серьезный удар. Грустно, что спорт и политика стали бок о бок, хотя раньше спорт всегда был отстранен от всяких политических разборок. Любой повод, который только можно было использовать, наши так называемые «коллеги» использовали и добрались до спорта», — продолжает эксперт.

Читайте по теме: МОК открыл дела против 28 российских участников Олимпиады в Сочи

Он также уверен, что нападки на зимние виды спорта — лишь хороший предлог, чтобы впоследствии отобрать у России чемпионат мира по футболу. 

«Единственный способ выстроить защиту и не позволить забрать у России турнир 2018 года — более активно подключить наших юристов и отстаивать в европейских и американских судах наши права, которые четко прописаны в Олимпийской хартии, во всех международных спортивных организациях. Руководствуясь этими базовыми законодательными инструментами, необходимо бить их же оружием. Они же бьют себя в грудь кулаком, утверждая, что у них демократическое общество. Можно привлечь самых лучших юристов, даже зарубежных: за деньги будут работать все», — считает биатлонист.

Допинг в Сочи и негодяй Родченков: что делать, чтобы у РФ не отобрали ЧМ-2018

Ну а пока у нашей страны отбирают старт за стартом. Вчера IBU перенес из России юношеский чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира в Тюмени. Некоторые эксперты уже назвали эту операцию «торгом»: мол, за перенос выступила даже российская федерация биатлона, пытаясь этой уступкой разжалобить Запад и сохранить чемпионат мира по футболу в нашей стране.

«Я бы тут склонялся не к торгу, а к компромиссу. В данной ситуации ставилась задача, чтобы не пострадали спортсмены. Если провести аналогию с легкой атлетикой, то даже те спортсмены, которые никогда не были уличены в допинге, и даже подозрений не было, пострадали и очень серьезно. Придет время, когда все разберутся, извинятся перед Россией, но время и возможности биатлонистов уже будут упущены. Чтобы не доводить ситуацию до такого, было принято добровольно отказаться от домашних этапов с тем, чтобы сохранить команду и дать возможность спортсменам готовиться к основным стартам», — добавляет Васильев.

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Дмитрий Пятов
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