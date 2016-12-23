Путин о кибератаках в США: Не имеет значения, откуда хакеры, они сказали правду

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что взломавшие почту руководства Демократической партии США хакеры раскрыли общественности правду, а их происхождение не имеет значения.
Российский лидер сегодня прокомментировал обвинения Демократической партии США, утверждающей, что Россия якобы вмешалась в президентскую гонку. По словам Путина, проигравшая сторона предпочла искать виновных на стороне вместо поиска проблем у самой себя.
Президент РФ добавил, что главным в истории с хакерами является не их происхождение, а суть раздобытой информации, предоставленной общественному мнению.
«Разве они (организаторы кибератаки. — Прим. ФАН) что-то подтасовали? Нет. Хакеры показали манипуляцию общественным мнением со стороны Демократической партии, после чего руководитель национального комитета Демократической партии подала в отставку. Значит, хакеры показали правду», — заявил Путин.