Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что взломавшие почту руководства Демократической партии США хакеры раскрыли общественности правду, а их происхождение не имеет значения.

Российский лидер сегодня прокомментировал обвинения Демократической партии США, утверждающей, что Россия якобы вмешалась в президентскую гонку. По словам Путина, проигравшая сторона предпочла искать виновных на стороне вместо поиска проблем у самой себя.

Президент РФ добавил, что главным в истории с хакерами является не их происхождение, а суть раздобытой информации, предоставленной общественному мнению.