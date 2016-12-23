Путин: Новаторство в пенсионной системе должно быть публичным и аккуратным

Москва, 23 декабря. Сегодня российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции прокомментировал вопрос о пенсионной системе и возможных нововведениях.

Глава государства Владимир Путин заявил сегодня на Большой пресс-конференции, что в основе современной пенсионной системы лежат три составляющие: стаж, уровень заработной платы до выхода на пенсию, а также возраст, с которого человек решил оформить пенсионные выплаты. «Что касается досрочного выхода — этот вопрос требует внимания и анализа, но любые нововведения должны быть публично обсуждены», — подчеркнул российский президент.

«Мы будем действовать очень аккуратно. Насчет будущего: мы выплатим в январе 5 тысяч всем пенсионерам, всем категориям, включая военных и приравненных к ним», — резюмировал Путин, комментируя вопрос о единовременной выплате, которая заменила индексацию пенсий в 2016 году.