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Время кибератак прошло: ЦРУ дало Трампу понять, что готово к новым отношениям с РФ
Политика

Время кибератак прошло: ЦРУ дало Трампу понять, что готово к новым отношениям с РФ

Сегодня 13:23
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Директор ЦРУ Джон Бреннан высказался против кибератак на РФ

Директор ЦРУ Джон Бреннан высказался против кибератак на РФ в отместку за те, что якобы были осуществлены российскими хакерами против Демократической партии США. Подобная тактика, считает глава американской разведки, «ниже величия» Америки.

Об атаке российских хакеров на институты Демократической партии и выборы в США американские политики говорили еще со средины декабря. Выдвигало в адрес России подобные обвинения и само ЦРУ. Потому теперь, когда господин Бреннан выступил с призывом воздержаться от ответных действий, это выглядит до некоторой степени странно. Откуда такое неожиданно прорезавшееся миролюбие? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Владимир Шаповалов, директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. Шолохова.

«Это сигнал к тому, что начинается перенастройка американской политической системы. Сигнал того, что политическим элитам США и тем элитам, которые еще только придут после инаугурации, данная тема уже кажется неудобной и ненужной. Теперь, я думаю, вся эта история с мнимыми российскими кибератаками на американские выборы будет как-то сглажена», — приводит свою точку зрения Владимир Шаповалов.

Конечно, добавляет политолог, с самого начала история о российских кибератаках на американские выборы носила исключительно политико-спекулятивный характер. Выдвигая обвинения в адрес России или Трампа, американский политикум даже не пытался подтвердить их фактами. Всегда они были лишь неким элементом политической кампании очернения, развязанной против Дональда Трампа.

Собственно, не трудно заметить, что, хоть первые обвинения прозвучали еще в октябре, настоящее оживление по этому поводу началось только накануне голосования Коллегии выборщиков 19 декабря. Эпицентр данного скандала связан именно с этим периодом. Таким образом, хоть во всем этом присутствовал и явный антироссийский элемент, Трамп всегда был основной целью истории с кибератаками.

«Голосование выборщиков состоялось. Более нет смысла муссировать тему российских хакеров. Поколебать выборщиков не удалось, да, наверное, это было и невозможно. Пришло время дать задний ход, замять тему, вывести ее из активного информационного пространства. Теперь политическим элитам США нужно постепенно снизить накал данной кампании, купировать всю эту историю», — поясняет эксперт.

Время кибератак прошло: ЦРУ дало Траму понять, что готово к новым отношениям с РФ

До Джона Бреннана со схожим заявлением по поводу кибератак выступил Джей Джонсон, министр национальной безопасности США. Это означает, что различные властные круги США, ведомства и институты сейчас стараются показать Трампу, что они готовы к постепенной корректировки курса в отношении России.

«То, что США готовы на определенную коррекцию своего антироссийского курса и на уровне риторики, и на уровне реальной политики — это, я думаю, главный сигнал, прозвучавший во всех этих высказываниях. Это основной содержательный посыл выступления Бреннана», — подводит итог политический обозреватель.

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Иван Верихов
#дональд трамп #россия #сша #джон бреннан #владимир шаповалов #джей джонсон
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