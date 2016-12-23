Российские спортсмены будут готовиться к Олимпиаде в Токио по спецпрограмме

Москва, 23 декабря. Коллегия министерства спорта утвердила программу подготовки российских атлетов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Документ был принят на мероприятии, в котором принимали участие вице-премьер Виталий Мутко и министр спорта Павел Колобков.

Как рассказал директор Департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Морозов, программа разработана с учетом поручения штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд РФ для участия в Олимпийских играх. Проект рассчитан на период с 2017 по 2020 годы. Отмечается, что ее главной целью является сохранение высокого уровня конкурентоспособности спортсменов, а также вхождение в число стран-лидеров на международных соревнованиях, а также на Играх 2020 года.