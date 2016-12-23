Путин объяснил, почему тормозится обмен «всех на всех» между Киевом и Донбассом

Москва, 23 декабря. Обмен пленными по формуле «всех на всех», предложенный президентом Украины Петром Порошенко, не может состояться из-за того, что Киев скрыл некоторые неприемлемые для Донбасса детали, заявил глава государства Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции. Об этом президент РФ сказал, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка.

«Хорошо было бы добиться того, чтобы в Донбассе украинскую армию перестали считать оккупантами», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что российская делает все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были как можно скорее освобождены. Но, как выяснилось, за предложенной главой Украины Петром Порошенко формулой обмена «всех на всех» есть детали, которые неприемлемы для Донбасса. Киев заявил, что лица, удерживаемые в Донбассе, считаются удерживаемыми незаконн, а лица, удерживаемые в украинских тюрьмах, считаются законно осужденными.