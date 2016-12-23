Путин: Демократы проиграли по всем фронтам, но нужно вести себя достойно

Москва, 23 декабря. Нужно уметь достойно проигрывать, заявил президент России Владимир Путин, комментируя поражение Хиллари Клинтон по итогам голосования выборщиков в США.

При этом глава государства особо отметил, что Демократическая партия проиграла не только президентские выборы. «Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Нужно уметь проигрывать достойно», — считает Путин.

Кроме того, российский лидер заметил, если Франклин Рузвельт в свое время сплотил нацию, то сейчас администрация Белого дома, наоборот разделяет ее. Именно так он расценил публичные призывы не голосовать за Дональда Трампа. Однако и тут у демократов, по убеждению Путина, ничего не вышло.