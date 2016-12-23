Россия никогда не пойдет на гонку вооружений «не по карману» — Путин

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая посвящена итогам года, ответил на вопрос, кто начал гонку вооружений.

«Предпосылки к новой гонке вооружений, конечно, есть. Однако не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов. Замена тактического американского ядерного оружия у вас, в том числе в Великобритании происходит. Ваши слушатели знают об этом? Если кто-то разгоняет гонку вооружения, то это не мы. Мы не собираемся тратить ресурсы на гонку вооружений, которые нам не по карману. Нас все устраивает», — отметил президент РФ.