Путин назвал партнеров России по урегулированию конфликта в Сирии

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу о готовности России урегулировать сирийский конфликт с участием всех заинтересованных сторон.

Глава государства сообщил, что в этой работе примут участие такие стороны, как Иран, Турция, а также представители властей Сирии. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование возможно только при тесном сотрудничестве всех заинтересованных государств. Окончательным итогом партнерской работы должно стать полное прекращение боевых действий на всей сирийской территории. Это является основным приоритетом в работе.