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Украина рассказала, когда станет экспортером газа
Украина

Украина рассказала, когда станет экспортером газа

Сегодня 13:22
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Украина рассказала, когда станет экспортером газа

Киев, 23 декабря. Украина намерена в 2021 году начать экспортировать газ. Такое заявление сделал министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик во время выступления в парламенте в пятницу. 

Министр отметил, что в данный момент Украина активно работает над уменьшением зависимости от импорта газа. Эту зависимость удастся преодолеть уже в ближайшие годы, считают на Украине. 

«В 2020 году за счет дополнительной добычи газа Украина не будет зависеть от импорта газа, а начиная с 2021 года станет его экспортером», — заявил Насалик. 

Отметим, что эксперты ранее неоднократно отмечали, что добыча собственного газа на Украине в последние годы существенно уменьшилась, а потребности страны в газе гораздо выше, чем добыча.

Ранее в Минэнерго страны заявили, что энергосистема страны готова к холодам, передает Газета.Ru

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