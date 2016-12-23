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Пушилин: В Минске не договорились о новых участках разведения сил в Донбассе
Новороссия

Пушилин: В Минске не договорились о новых участках разведения сил в Донбассе

Сегодня 13:18
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Пушилин: В Минске не договорились о новых участках разведения сил в Донбассе

Донецк, 23 декабря. Участники подгруппы по безопасности на переговорах в Минске не смогли договориться о новых участках разведения сил и средств в Донбассе, заявил уполномоченный представитель ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Пушилин рассказал об итогах встречи подгруппы по вопросам безопасности в Минске 21 декабря. Он обратил внимание на тему, по которой стороны по-прежнему не могут прийти к консенсусу.

«В группе по безопасности обсуждался вопрос о разведении сил и средств, но договоренностей по новым участкам, увы, нет», — подчеркнул Пушилин.

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Катерина Тимошенская
#денис пушилин
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