Негодяи никому не нужны: Путин предсказал печальную судьбу информатору ВАДА

Москва, 23 декабря. Информатора ВАДА Григория Родченкова бросят, как и любого негодяя. Родченков подставлял российских спортсменов. Вместе с тем, стоит признать, что проблема допинга в российском спорте существует, и с ней надо бороться. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Путин напомнил, что Родченков ранее работал в Канаде и «таскал» в Россию «всякую дрянь», превратил это в личный бизнес, заставлял спортсменов применять допинг, а тем, кто оказывался, грозил санкциями. Когда же ему «прижали хвост», он удрал и начал «сливать» всех, защищая себя, надеясь, что его не оставят. Путин допустил, что на каком-то этапе Родченкову создадут нормальные условия, но затем все равно бросят.

«Негодяи никому не нужны», — подчеркнул Путин.

Президент допустил, что Родченкова «кто-то вел. Дождались определенного момента и сделали вброс».

Вместе с тем, Путин признал, что в российском спорте есть проблема с допингом, и с допингом надо бороться.

Что касается деятельности ВАДА, то Путин отказался давать ей оценку, сославшись на то, что это обязанность МОК.