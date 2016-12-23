Шойгу: Из восточного Алеппо выведено 34 тысяч мирных жителей

Москва, 23 декабря. Почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, было выведено из восточной части сирийского Алеппо в ходе «крупнейшей гуманитарной операции».

Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, он сообщил об окончании вывода боевиков из Алеппо. По мнению министра, созданы все предпосылки для прекращения огня в Сирии.

Шойгу подчеркнул, что освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков. В ходе военных мероприятий около девяти тысяч боевиков сложили оружие.

Ранее сообщалось, что возле Идлиба и Дамаска деблокированы еще четыре населенных пункта.