Шойгу не видит желания гуманитарных организаций работать в Алеппо

Москва, 23 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об активном возвращении мирных жителей в освобожденный Алеппо, однако гуманитарные организации не спешат с помощью.

С каждым часом во второй по величине город Сирии возвращаются все больше мирных жителей, отметил глава военного ведомства РФ, российские специалисты вместе с сирийскими властями восстанавливают водоснабжение и электроснабжение в Алеппо. Сейчас созданы все условия для прибытия гуманитарных конвоев, которые смогут помочь горожанам, однако гуманитарные организации до сих пор не высказали желания работать в Алеппо. Также Сергей Шойгу сообщил о вводе в город батальона военной полиции, который будет поддерживать порядок на освобожденных территориях.