Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции отметил, что избранный президент США Дональд Трамп одержал победу на выборах, хотя никто в него, кроме россиян, не верил.

Российский лидер предположил, что 40-й президент США Рональд Рейган порадовался бы торжеству Республиканской партии и победе кандидата, который почувствовал настроение американского народа и шел до конца. «Хотя никто не верил, кроме нас, что он победит», — добавил Путин.

Также глава РФ заявил, что выдающиеся политические деятели, представлявшие Демократическую партию, «перевернулись бы в гробу» от результатов президентских выборов. По его мнению, демократы в нынешней президентской гонке проиграли по всем фронтам.

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