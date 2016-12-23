Путин: Проблемы есть и будут, но мы точно победим

Москва, 23 декабря. Глава государства Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции прокомментировал вопрос об импортозамещении, отметив, что в данной сфере «сделаны большие серьезные шаги».

Сегодня российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что различные закупки у других государств сократились на 10%, таким образом, «были сделаны серьезные шаги в плане импортозамещения». Так глава государства отметил, что лидерами по импортозамещению в 2016 году стали фармацевтика, легкая и тяжелая промышленность.

«К примеру, дорожная техника производится почти на 100% из российских частей», — отметил российский лидер. В то же время, комментируя структурные изменения в области импортозамещения, президент подчеркнул, что «мы не собираемся изолироваться, российская экономика должна быть частью мировой». Владимир Путин выразил уверенность, что в плане импортозамещения Россия добьется хорошего результата.