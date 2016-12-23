Путин рассказал об индексации пенсий россиян

Москва, 23 декабря. В следующем году пенсии в России будут проиндексированы по инфляции 2016 года, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

Путин подчеркнул, что в начале следующего года всем пенсионерам в России будут выплачены пять тысяч рублей. Он также отметил, что в бюджет страны заложены все необходимые средства для того, чтобы с 1 февраля 2017 года пенсии по старости и социальные пенсии были проиндексированы по инфляции 2016 года.

Ранее президент России констатировал, что проблема допинга в России есть, но не более, чем в других странах.