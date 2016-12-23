Путин об обвинении России со стороны демократов США: А часовню — тоже мы?

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал про глобальные перемены в мире и о том, к чему это приведет.

«Я неоднократно высказывался на эту тему. Скажу еще раз. Они пытаются свалить неудачи действующей администрации Демократической партии США на внешние факторы. У меня возникает вопрос: «Мы знаем, что они проиграли президентские выборы, выборы в сенат и в конгресс». Это тоже моя работа? Часовню развалили, а потом мы устроили пир горой? Все это не так!», — отметил Путин.

«Есть системные проблемы у действующей администрации США, есть разрыв, что такое хорошо, что такое плохо у элиты и у широких народных масс. То, что они поддерживают меня, я думаю, это значит, что у значительной части американцев совпадают представления, как устроен мир, где наши опасности. Хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют. Это помогает выстраивать хорошие отношения на базе взаимной симпатии друг к другу», — добавил президент РФ.

Напомним, Путин проводит традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию. Для главы российского государства она стала двенадцатой. Впервые Путин перенес встречу на один день из-за трагических событий, связанных с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова.