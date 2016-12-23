Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо

Москва, 23 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по выводу боевиков из Алеппо.

Глава Минобороны РФ заявил, что для полного прекращения огня в Сирии созданы все условия. Глава государства назвал это событие важнейшим шагом для нормализации в регионе.

Сергей Шойгу отметил, что операция в Алеппо проходит в два этапа. Во время первого этапа российские военные контактировали с коллегами из Турции и Ирана. «Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии», — резюмировал Шойгу.