Шойгу: Возле Идлиба и Дамаска деблокированы еще четыре населенных пункта

Москва, 23 декабря. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил о деблокировании четырех поселений в Сирии в рамках договоренности с руководством Ирана и Турции.

На встрече с президентом России в Кремле Сергей Шойгу сказал, что поручение по деблокированию выполнено. В районе Идлиба деблокированы поселения шиитов, были эвакуированы порядка полутора тысяч стариков, женщин и детей. Они доставлены в Алеппо.

Еще из двух населенных пунктов около Дамаска выведено в Идлиб около девяти тысяч человек, сдано почти десять тысяч единиц стрелкового вооружения. Президент Путин отметил, что эти действия являются важной частью работы по установлению и укреплению примирения и поручил в дальнейшем действовать в этом же ключе.