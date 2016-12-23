Путин о санкциях МОК против РФ: Спорт должен объединять людей

Москва, 23 декабря. Спорт и культура должны быть объединяющими факторами для людей, заявил глава государства Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Российский лидер, комментируя допинговый скандал, в который втянули российских спортсменов, и последовавшие за ним санкции Международного олимпийского комитета против российского спорта имеют в себе политическую составляющую. Надо очистить спорт и культуру от политики, убежден Владимир Путин.