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Путин рассказал, на чем Россия начнет экономить
Политика

Путин рассказал, на чем Россия начнет экономить

Сегодня 12:50
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Путин рассказал, на чем Россия начнет экономить

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал о сокращении расходов бюджета, уделив особое внимание разделу национальной обороны. Именно на этот раздел ляжет основная статья экономии, подчеркнул глава государства, выступая на традиционной большой пресс-конференции в Москве.

«Что касается бюджета, мы исходим из консервативных установок: 40 долларов за баррель. И расходная часть бюджета будет сокращаться, но мы полностью сохраним соцподдержку, поддержку промышленности», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что  основная статья экономии придется на раздел национальной обороны. «Это не отразится на наших планах по укреплению обороноспособности», — добавил президент.

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Ярослава Замысловатова
#владимир путин
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