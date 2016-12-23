Путин рассказал, на чем Россия начнет экономить

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал о сокращении расходов бюджета, уделив особое внимание разделу национальной обороны. Именно на этот раздел ляжет основная статья экономии, подчеркнул глава государства, выступая на традиционной большой пресс-конференции в Москве.

«Что касается бюджета, мы исходим из консервативных установок: 40 долларов за баррель. И расходная часть бюджета будет сокращаться, но мы полностью сохраним соцподдержку, поддержку промышленности», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что основная статья экономии придется на раздел национальной обороны. «Это не отразится на наших планах по укреплению обороноспособности», — добавил президент.