Замминистра строительства и ЖКХ назвал двигатель роста цен на жилье в России

Москва, 23 декабря. Ипотека может стать двигателем роста рынка недвижимости и цен на жилье в России, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Стасишин отметил, что стоимость квадратного метра в России в 2017 году будет потихонечку идти вверх. Он отметил, что данные, представленные Росстатом, свидетельствуют о замедлении спада цен на первичном рынке жилья.