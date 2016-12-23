FAN-TV Лента новостей
Путин отметил ведущую роль угольной промышленности
Политика

Путин отметил ведущую роль угольной промышленности

Сегодня 14:17
46

Путин отметил ведущую роль угольной промышленности

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о судьбе российского угля, отвечая на вопрос, что использование угля, который многие называют грязным топливом, влияет на экологию и от него необходимо отказаться. По словам российского лидера, Россия активно ведет работу по переходу на альтернативные виды топлива, в том числе и по водородному топливу.

Так, на одном из предприятий Роснано активно внедряют современные технологии, рассчитанные на будущее. Путин обратил внимание на то, что Еврокомиссия приняла решение снизить субсидии по этим направлениям, потому, что это очень дорого. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время необходимо безусловно совершенствовать эти технологии. Президент при этом признал, что это «дорогое удовольствие», которое проигрывает традиционным видам топлива.

На сегодняшний день в мире угля используется больше, чем нефти и газа вместе взятых, то есть уголь продолжает быть важнейшей составляющей мировой энергетики. Вопрос в том, чтобы делать эту составляющую наиболее экологичной, использовать новейшие технологии. Многие промышленные предприятия переходят к высокотехнологичной переработке, создавая новые продукты, в том числе угольную пыль, заключил Путин.

 

 

комментарии
Тимур Румянцев
#путин #россия
Новости партнеров
Эксклюзив

Мураховский о «военной мощи» США: Вашингтону нечего противопоставить РФ в Европе

Сегодня 15:08
75

Допинг в Сочи и негодяй Родченков: что делать, чтобы у РФ не отобрали ЧМ-2018

Сегодня 14:38
108

Почему Россия сильнее любого агрессора: ответ Путина комментирует военный эксперт

Сегодня 13:57
209

Четыре колеса вместо ног: как житель Ялты открыл в себе дар и начал новую жизнь

Сегодня 13:52
178

Новости Новороссии: ВСУ уничтожают дома жителей ДНР, ЛНР ждет новой попытки прорыва под Дебальцево

Сегодня 13:46
204
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Появилось видео посадки захваченного ливийского самолета на Мальте

15:30

Путин: Экологов используют, чтобы «притопить» российскую инфраструктуру

15:29

Путин призвал российских чиновников быть скромнее и не раздражать народ

15:29

Путин об «отрезанных» селах: Люди не должны чувствовать себя брошенными

15:29

Премьер-министр Италии сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста

15:25

Путин ответил журналисту из Германии на немецком

15:24

Путин прокомментировал конфликт вокруг «Ельцин Центра»

15:23

Путин назвал условия отмены российских контрсанкций

15:23

Пожилой педагог упала в шахту лифта в Москве

15:23

Федеральное собрание рассмотрит соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе вне очереди

15:22

Путин напомнил, с чего начался госпереворот на Украине

15:22

Медики не нашли следов насилия на теле иностранца, найденного в ТЦ в Москве

15:20
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Появилось видео посадки захваченного ливийского самолета на Мальте
Читать
Закрыть