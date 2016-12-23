Путин отметил ведущую роль угольной промышленности

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о судьбе российского угля, отвечая на вопрос, что использование угля, который многие называют грязным топливом, влияет на экологию и от него необходимо отказаться. По словам российского лидера, Россия активно ведет работу по переходу на альтернативные виды топлива, в том числе и по водородному топливу.

Так, на одном из предприятий Роснано активно внедряют современные технологии, рассчитанные на будущее. Путин обратил внимание на то, что Еврокомиссия приняла решение снизить субсидии по этим направлениям, потому, что это очень дорого. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время необходимо безусловно совершенствовать эти технологии. Президент при этом признал, что это «дорогое удовольствие», которое проигрывает традиционным видам топлива.

На сегодняшний день в мире угля используется больше, чем нефти и газа вместе взятых, то есть уголь продолжает быть важнейшей составляющей мировой энергетики. Вопрос в том, чтобы делать эту составляющую наиболее экологичной, использовать новейшие технологии. Многие промышленные предприятия переходят к высокотехнологичной переработке, создавая новые продукты, в том числе угольную пыль, заключил Путин.