Москва, 23 декабря. Керченский мост необходим, он очень пригодится как объект инфраструктуры, когда улучшатся отношения между РФ и Украиной, заявил глава государства Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Журналист из Крыма назвал строительство Керченского моста в Крыму очень открытым проектом, о котором много информации, его называли Керченским мостом, но название не прижилось. Представитель СМИ Крыма заметил, что было бы хорошо определить, как правильно этот мост называть.

«Керченский, вы же сами сказали. Я придумал, что его нужно построить, а вы решили, как его нужно назвать», — заявил президент России.

Глава государства, что уверен в том, что рано или поздно произойдет улучшение отношений с Украиной, тогда мост будет очень полезен как объект инфраструктуры.