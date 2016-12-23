Путин: Если режиссер готовит теракт, он ничем не отличается от кадрового разведчика

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о ситуации с украинскими режиссерами и журналистами, задержанными в России за шпионаж и подготовку терактов. По словам российского лидера, журналисты должны заниматься журналистикой, режиссеры — производством спектаклей и фильмов.

Как отметил Путин, в России просто так не задерживают журналистов, занимающихся только журналистской деятельностью. Но что делать в той ситуации, если «кинорежиссер», что доказано в суде, готовился к совершению террористических актов на территории Российской Федерации.

«Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника разведки, который планировал делать тоже самое? Сегодня мы отпустим режиссера, а завтра мы должны отпустить и кадровых сотрудников разведки, которые готовились к терактам? Чем в данном случае они отличаются друг от друга?», — отметил глава государства.

Сегодня мы отпустим одних, а завтра придут другие. Необходимо договорить, чтобы это было прекращено, и тогда нам нужно будет подумать об актах амнистии, добавил президент.