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Путин: Развитие российской ПРО не нарушает никаких договоренностей
Политика

Путин: Развитие российской ПРО не нарушает никаких договоренностей

Сегодня 13:30
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Путин: Развитие российской ПРО не нарушает никаких договоренностей

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что развитие российской противоракетной обороны (ПРО) не нарушает никаких договоренностей.

Как рассказал российский лидер, предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода США из договора по ПРО — это очевидные вещи. когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла из этого договора и сказала о том, что будет создавать для себя «антиядерный зонтик», вторая сторона должна создавать либо такой же зонтик, либо создавать эффективные средства для преодоления этой системы ПРО и совершенствование ударных комплексов, что Россия и делает в настоящее время.

«Не мы это придумали, мы вынужденны отвечать на этот вызов», — подчеркнул глава государства.

Россия довольно далеко продвинулась в этом направлении и делает это эффективно в рамках всех договоренностей. ВСе договоренности по количеству носителей и боезарядов полностью соблюдаются. Путин напомнил, что еще совсем недавно американские наблюдатели сидели на российских ядерных заводах и смотрели, как производятся ракетные и ядерные заряды.

«Никто об этом не подзабыл?», — отметил глава государства.

Вместо того, чтобы сохранять отношения, США вышли из договора по ПРО.

«Не мы же это сделали», — добавил Путин.

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Тимур Румянцев
#путин #россия
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