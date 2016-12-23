«Комплекс Путина» у Обамы: как США обрекли себя на бесконечный позор

Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Джон Кирби в ходе пресс-конференции выразил несогласие с мнением президента Российской Федерации Владимира Путина, который заявил, что Россия на сегодняшний день «сильнее любого потенциального агрессора». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о «комплексе Путина» уходящей администрации Барака Обамы.

По словам Кирби, умения, профессиональные качества и возможности армии Соединенных Штатов вне всяких споров и дебатов. Он отметил, у США сегодня самая мощная и сильная армия в мире.

Заметим, что, согласно рейтингу телеканала Global Conflict, который опубликовал видео с десятью самыми сильными армиями в мире, Россия обошла Соединенные Штаты. Оценка вооруженных сил государств оценивалась с точки зрения численности, бюджета, количества авиации, танков и военно-морских сил.

В десятку сильнейших стран по версии Global Conflict вошли Израиль, Германия, Южная Корея, Япония и Великобритания. Рейтинг возглавил Китай, следом Россия. Соединенные Штаты заняли третье место.

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«Все заявления администрации Барака Обамы в последнее время имеют своей целью доказать, прежде всего, самим себе, что два президентских срока уходящего из Белого дома президента не прошли для США и всего мира даром. Поэтому используются любые инфоповоды, чтобы доказать это. Не стала исключением и эта заочная перебранка Джона Кирби с Владимиром Путиным. Путин говорит, что российская армия сильна, но при этом он ни слова не сказал об американской армии. Но нет, официальный представитель Госдепартамента США находит и тут повод в очередной раз подтвердить наличие у Барака Обамы «комплекса Путина». Уходящему президенту США везде и всюду по дороге на выход из Белого дома видится Путин. Путин не дал победить Хиллари Клинтон, Путин помешал Бараку Обаме отработать свою Нобелевскую премию мира, разгромив Сирию и Асада. Везде и всюду причиной поражений Барака Обамы, по мнению его администрации США, является Владимир Путин. Это выглядит смешно и глупо. Америка покрыла себя позором, безропотно принимая то унижение, которому ее подвергает Барак Обама в последние дни своего президентства», — пояснил ФАН политолог Максим Жаров.

По мнению эксперта, российская армия сегодня значительно сильнее, чем она была в 90-е годы. Переоснащение войск новыми видами вооружений началось именно при Путине и в настоящее время продолжается ускоренными темпами. Поэтому в данном случае Путин не просто авансом хвалит российских военных, а справедливо отмечает повышение эффективности действий российской армии.

«Можно ли говорить, что самоуверенность американцев играет злую шутку с их армией? Если мы говорим уже о Дональде Трампе, то так говорить нельзя. Вчера Трамп подтвердил стремление выполнить свое предвыборное обещание и модернизировать американский ядерный арсенал. Это заявление Трампа и на стадии предвыборной кампании было показательно в том плане, что не все в Америке считают, что дела в американской армии идут хорошо. Очередной виток гонки ядерных вооружений вряд ли нужен как самой Америке, так и миру в целом», — пояснил ФАН политолог Максим Жаров.