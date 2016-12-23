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Новый год-2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха
Общество

Новый год-2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Сегодня 15:48
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Новый год 2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Хоть до Нового года осталось чуть больше недели, далеко не все россияне уже нарядили главную героиню торжества — пушистую ёлку. Федеральное агентство новостей расскажет как и чем нарядить елку, чтобы год Красного огненного петуха стал удачным.

Встречаем Красного огненного петуха с блеском

Новый год 2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

2017 год — время Красного огненного петуха, и по традиции новогоднее празднество должен сопровождать красный цвет. И украшение новогодней елки — не исключение. Главное правило — расцветка, которая понравилась бы огненному петуху и, чем ярче сияет ваша лесная красавица, тем лучше.

Начнем с цветов: красный, белый, коричневый, золотой, зеленый и желтый — идеальная палитра на 2017 год. Красный цвет символизирует лидерство, упорство, динамичность и настойчивость. Белый — открытость и единство. Коричневый цвет означает надежность и здравый смысл. Золотой цвет традиционно символизирует солнце, возбуждает и согревает. Также он считается цветом мудрости. Зеленые украшения — символ стабильности и прогресса. Желтый — цвет ловкости, радости жизни, свободы, веселья, сообразительности и справедливости.

Обязательной и неотъемлемой частью рождественского и новогоднего украшения станет снеговик: прищепки, подвески, фигурки у подножия ели. Не забудьте повесить на елку фигурку петуха, — какой же праздник без главного героя! 

Голливудское сияние

Новый год 2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Для тех, кто следит за модой и предпочитает гламур, — без сомнения подходит «голливудская елка», которая по определенности, должна сиять как миллионы бриллиантов. Декораторы бутиков на Родео-драйв в самом фешенебельном районе Лос-Анжелеса — Беверли-Хиллз — заполнили витрины праздничными украшениями в сиреневато-серебристой и искрящей гамме.

Однако дизайнеры не советуют увлекаться чрезмерным шиком: можно смело украшать елку менее яркими аксессуарами. В этом сезоне за океаном в моде металлические оттенки, которые могут уравновесить сияние и блеск, — серебристые и серые оттенки металла и розово-золотистые украшения оттенка шампань.

Новый год 2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Трендом этого сезона стали авангардные рождественские ёлки, а точнее — настольные деревья с экстравагантными украшениями, декорированные драгоценными камнями. Елочные игрушки выполнены в одной цветовой гамме. Приветствуются украшения из перьев, плюша и искусственного меха. Угодили в этом году и любителям стиля винтаж и просто необычного декора.

Новый год 2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Для первых подготовили украшения из посеребренного стекла, а вот любителям всего необычного подойдут прикрепленные к потолку ели — отличная находка для тех, у кого в квартире мало пространства, или по дому без перерыва носятся дети и домашние животные.

Как в лучших домах Лондона и Парижа

Новый год 2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Фантазеры из французского модного дома Dior создали рождественскую елку для отеля Plaza Athenee Hotel в Париже. Дерево высотой в пять метров украсили блестящими игрушками белого и золотого цвета, — как раз в любимой гамме Красного огненного петуха. На некоторых украшениях можно увидеть цитаты самого Кристиана Диора. У подножия модной ели уложили коробочки с логотипами компании и белых плюшевых медведей.

Неизменной европейской классикой и в 2017 году остаются стили прованс и скандинавский.

Новый год 2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Елка а-ля прованс — это натуральные оттенки и пастельные тона. Пышную ель можно украсить белыми или синими шарами. В дополнение к ансамблю подойдут банты, снежинки, вязаные украшения, даже искусственные цветы.

Новый год 2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Скандинавский стиль выглядит более современно, однако также как и прованс, он не приветствует ярких красок. Традиционную ель можно заменить конструкциями, имитирующими контур рождественского дерева.

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Алиса Яковлева
#кристиан диор
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