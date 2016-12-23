Путин: Делать выводы о виновности Улюкаева пока нецелесообразно и вредно

Москва, 23 декабря. Предоставленных оперативными службами материалов было достаточно, чтобы отстранить от должности экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Однако делать выводы о его виновности пока нецелесообразно, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Предоставленных оперативными службами материалов достаточно, чтобы отстранить Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Во что все это выльется, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде», — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что в настоящее время делать какие-то предварительные выводы по делу Улюкаева нецелесообразно и вредно. Также Путин отметил, что не говорил с экс-министром.

Напомним, бывшего главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева задержали 14 ноября при получении взятки от представителей компании «Роснефть». По версии следствия, за эти деньги Улюкаев обещал изменить свою позицию по сделке о приватизации «Башнефти» в пользу «Роснефти».