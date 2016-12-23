FAN-TV Лента новостей
Путин признал проблему допинга и пообещал наказать виновных
Политика

Путин признал проблему допинга и пообещал наказать виновных

Сегодня 13:16
47

Путин признал проблему допинга и пообещал наказать виновных

Москва, 23 декабря. Проблема допинга в России существует, как и в других странах. Эту проблему необходимо искоренить, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

Путин прокомментировал проблему допинга в России. Он отметил, что необходимо признать, что она существует в стране, однако не более, чем в других государствах.

Президент страны подчеркнул, что в России никогда не создавалась государственная система поддержки допинга. Путин заметил, что Россия готова сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и с WADA в борьбе против допинга.

Лидер России отметил, что в этом вопросе важны не кадровые изменения, а структурные. Путин уточнил, что Следственный комитет России и Прокуратура РФ расследуют все нарушения, связанные с допингом, и доведут дело до конца.

Ранее президент России поблагодарил работников сельского хозяйства за рекордный урожай.

комментарии
Катерина Тимошенская
#владимир путин
Новости партнеров
Эксклюзив

Мураховский о «военной мощи» США: Вашингтону нечего противопоставить РФ в Европе

Сегодня 15:08
94

Допинг в Сочи и негодяй Родченков: что делать, чтобы у РФ не отобрали ЧМ-2018

Сегодня 14:38
117

Почему Россия сильнее любого агрессора: ответ Путина комментирует военный эксперт

Сегодня 13:57
218

Четыре колеса вместо ног: как житель Ялты открыл в себе дар и начал новую жизнь

Сегодня 13:52
184

Новости Новороссии: ВСУ уничтожают дома жителей ДНР, ЛНР ждет новой попытки прорыва под Дебальцево

Сегодня 13:46
221
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Путин заявил о запуске процесса гуманизации правосудия в России

15:32

Молодой мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку в Петербурге

15:32

Появилось видео посадки захваченного ливийского самолета на Мальте

15:30

Путин: Экологов используют, чтобы «притопить» российскую инфраструктуру

15:29

Путин призвал российских чиновников быть скромнее и не раздражать народ

15:29

Путин об «отрезанных» селах: Люди не должны чувствовать себя брошенными

15:29

Премьер-министр Италии сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста

15:25

Путин ответил журналисту из Германии на немецком

15:24

Путин прокомментировал конфликт вокруг «Ельцин Центра»

15:23

Путин назвал условия отмены российских контрсанкций

15:23

Пожилой педагог упала в шахту лифта в Москве

15:23

Федеральное собрание рассмотрит соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе вне очереди

15:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Путин заявил о запуске процесса гуманизации правосудия в России
Читать
Закрыть