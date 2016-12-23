Путин признал проблему допинга и пообещал наказать виновных

Москва, 23 декабря. Проблема допинга в России существует, как и в других странах. Эту проблему необходимо искоренить, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

Путин прокомментировал проблему допинга в России. Он отметил, что необходимо признать, что она существует в стране, однако не более, чем в других государствах.

Президент страны подчеркнул, что в России никогда не создавалась государственная система поддержки допинга. Путин заметил, что Россия готова сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и с WADA в борьбе против допинга.

Лидер России отметил, что в этом вопросе важны не кадровые изменения, а структурные. Путин уточнил, что Следственный комитет России и Прокуратура РФ расследуют все нарушения, связанные с допингом, и доведут дело до конца.

Ранее президент России поблагодарил работников сельского хозяйства за рекордный урожай.