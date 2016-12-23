Путин определил пути интеграции Крыма в российскую экономику

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал пути интеграции Крыма в экономику России.

Как рассказал российский лидер, оказалось, что юридически быстрая интеграция Крыма — сложный процесс. При этом далеко не все лежит на стороне федерации, предоставляющей деньги, которыми нужно еще грамотно распорядиться. Даже здесь для местных властей существует проблема, потому как, людям сложно понять, как эти процессы должны вписываться в законодательство РФ, административные процедуры — для этого требуется время. Путин отметил, что этот процесс сейчас происходит хорошими темпами.

Путин отметил рост промышленного производства, который в Севастополе составляет 25% за счет размещения заказов федеральных российских компаний. При этом уровень безработицы в Крыму меньше, чем по всей России.

Путин также назвал отрасли, наиболее перспективные для Крыма. Среди них судоремонт, судостроение, отдельные отрасли химической промышленности, сельское хозяйство, а также туризм.