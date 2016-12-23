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Шойгу: В Алеппо ввели батальон военной полиции
Новости Сирии

Шойгу: В Алеппо ввели батальон военной полиции

Сегодня 12:39
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Шойгу: В Алеппо ввели батальон военной полиции

Москва, 23 декабря. Министр обороны России сообщил президенту Владимиру Путину о вводе в освобожденные кварталы Алеппо батальона военной полиции.

Военная полиция будет поддерживать порядок на территории освобожденных кварталов северной столицы Сирии, отметил глава военного ведомства. Военные полицейские смогут обеспечить безопасность мирному населению второго по величине города Сирийской Арабской Республики. Также Сергей Шойгу сообщил о выполнении поручения президента по деблокированию четырех населенных пунктов в Сирии в рамках договоренности с Турцией и Ираном.

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Алексей Громов
#владимир путин #сергей шойгу
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