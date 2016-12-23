Путин рассказал о положительных трендах в экономике России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции рассказал о положительных моментах в сфере российской экономики. Он особо отметил рост реальной заработной платы, сохранение естественного прироста населения и падения смертности.

Глава государства не стал отрицать, что определенные проблемы в российской экономическом секторе есть. «Проблемы есть. Нам нужно обеспечить рост экономики и промышленного производства. Упали реальные доходы населения. Это ведет к снижению спроса, падению инвестиций. Однако за последнее время наблюдаем реальный рост заработной платы в реальном секторе экономики, и это в целом настраивает на позитивный лад». – подчеркнул Путин.

Кроме того, президент указал и на сохранение положительной динамики в демографии. «Уменьшилась смертность. Наблюдаем положительную динамику в приросте населения», — подчеркнул он.