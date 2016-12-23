России необходима сеть региональных банков — Путин

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что России необходима сеть региональных банков.

«Относительно региональных банков, которые работают с малым и средним бизнесом, можно было снизить требования к ним, имея в виду, что это даст им возможность гибко работать со своими клиентами», — сказал российский лидер в ходе пресс-конференции. По его словам, при этом качество самих учреждений от этого не должно страдать, а контроль со стороны финансовых властей должен сохраняться.