Путин рассказал о расследовании резонансных дел

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, посвященной итогам года, рассказал о резонансных делах в стране и об их расследовании.

«Я внимательно слежу за громкими резонансными делами, в том числе и за расследованием убийства Бориса Немцова. Поддерживаю следствие, надо выяснять все обстоятельства. Да, официальные лица могут совершать правонарушения — это сплошь и рядом. Взять хотя бы страшную трагедию с нашим послом. Мы будем расследовать все обстоятельства дела, искать преступников.

По большинству дел следствие приходит к окончательно результату, как это было по Старовойтову. До сих пор не ясны обстоятельства убийства Маневича, с которым меня связывали хорошие отношениям. По поводу Бельянинова — в отношении него не было дела. Доследственные действия, обыски были вброшены в СМИ — это недопустимо, они наносят ущерб», — подчеркнул Путин.