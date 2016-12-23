Все совершенно иначе: Путин рассказал о рекордно низком уровне инфляции

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что уровень инфляции в 2016 году будет рекордно низким. По его прогнозам, к концу года инфляция будет на уровне 5,5%.

Президент напомнил, что в 2015 году инфляция для отечественной экономики была достаточно высокой, что было связано, в том числе, с импортозамещением в сельском хозяйстве. Однако в этом году инфляция «будет смотреться совершенно иначе».