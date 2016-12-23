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Путин: Центробанк стоит на защите интересов вкладчиков
Политика

Путин: Центробанк стоит на защите интересов вкладчиков

Сегодня 12:35
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Путин: Центробанк стоит на защите интересов вкладчиков

Москва, 23 декабря. Центробанк оздоравливает финансовую систему и работает во имя интересов вкладчиков, заявил глава государства Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Журналист «Бизнес Оnline» Елена Колебакина заметила, что Центробанк постоянно отзывает лицензии у кредитных организаций. Если физлица, вкладчики, получают компенсацию, то малый бизнес чаще всего оказывается за бортом.

«ЦБ проводит линию на оздоровление финансовой системы», — заявил президент России.

По словам Путина, это поддерживают все банки. «Это работа, направленная на обеспечение интересов вкладчиков», — отметил президент. Путин заметил, что не имеют права на существование банки, остающиеся «прачечными по отмывке денег».

«ЦБ активно работает с руководством Татарстана», — сказал Путин, заметив, что журналистка Колебакина представляет одно из СМИ Татарстана. Путин добавил, что власти совместно с Банком России работают и ищут варианты для поддержки всех вкладчиков.

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Таисия Григорьева
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