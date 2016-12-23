Иностранный журналист рассмешил зал вопросом о досрочных выборах

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции пошутил, переспросив американского журналиста, досрочные выборы президента какой страны его интересуют.

Во время пресс-конференции журналист The Wall Street Journal поинтересовался у Путина о вероятности досрочных выборов президента в 2017 году. «Какой страны?» — уточнил Путин, что вызвало смех в зале.

После того, как американский журналист добавил, что речь идет о Российской Федерации, Путин ответил: «Возможно, но нецелесообразно».

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