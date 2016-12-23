Путин назвал сельское хозяйство локомотивом экономики

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что сельскохозяйственное машиностроение демонстрирует устойчивое развитие.

Глава государства прокомментировал сегодня на итоговой пресс-конференции вопрос о сохранении поддержки для сельскохозяйственного машиностроения. «Антикризисные меры не могут быть постоянными, они необходимы, чтобы помочь сельхозмашиностроению справиться с проблемами и выйти на устойчивое развитие. Это связано со спросом, а мы должны обеспечить этот спрос», — заметил Владимир Путин.

Он добавил, что машиностроение для с/х демонстрирует темпы роста, «эта отрасль, которая вытягивает промышленные показатели и ВВП». Президент также подчеркнул, что промышленность должна жить не на субсидиях, а на естественном росте. Путин отметил, что сельское хозяйство показало 4% роста, что отразится на спросе и на сельскохозяйственную технику.